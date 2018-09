Sandra Barneda ('GH VIP 6'): "Soy una persona muy sensible e insegura, cualquier cosa me duele por dentro" Marco Almodóvar 13:13 - 27/09/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora del debate del reality de Telecinco

"Yo quiero gente de verdad, no soporto la gente que va por detrás", reconoce

"Creo que el cuerpo desnudo de la mujer está muy sexualizado y erotizado"

"Va a ser una edición que va a dar mucho juego por el planteamiento y por el casting", avecinaba. Razón no le ha faltado. Curtida en lidiar con los famosos, Sandra Barneda repite por tercer año al frente del Debate de GH VIP. Pese a que de la sensación al espectador de una mujer segura de sí misma, Sandra revela que tras su "altura y su voz" se esconde una persona "insegura y sensible".

"Cualquier cosa me duele por dentro", afirma a ECOTEUVE.ES Barneda, que en el primer debate tuvo un enfrentamiento con Carlos Lozano después de que este le insinuara un trato de favor con Nagore, su pareja. "No juegues sucio", le pidió ella a su compañero.

Makoke entró con el cartel de concursante estrella. ¿Qué esperabas de ella?

Makoke está en un momento muy distinto a cómo la que hemos conocido después de la separación con Kiko Matamoros. Es una situación muy frágil, en la que puedes decir cosas de las que luego te puedes arrepentir. Ha venido muy cañera.

Verdeliss era la gran desconocida para el público...

Es la que más cómoda está en la casa porque está descansando: no se tiene que ocupar de seis niños, y aunque dice que lo hace muy bien, sin ayuda, me parece una barbaridad.

De los personajes masculinos, ¿a quién destacas?

A Darek. Es el típico que crees que va a ser muy soso, pero puede sorprender, siempre ha estado en segundo plano y ahora le va a tocar jugar. Por otra parte, yo he sido de la generación de Juan de la cosa, a mí Garó me encantaba de pequeña.

¿Y el Koala?

Es el más espontáneo. Seguro que compone una canción para GH VIP. El año pasado tenía las esperanzas puestas en Irma Soriano y Emma Ozores, pero se desactivaron ellas mismas al optar por la no naturalidad. No lo entendí.

¿Suso juega con ventaja al contar con experiencia en otros realities?

No me lo parece. Es muy difícil hacer estrategias. Puedes mantenerla una semana, pero luego es imposible, porque la casa tiene algo que te olvidas. Saca lo mejor y lo peor de ti y hay muchos ingredientes que no controlas.

¿Cuál sería la estrategia de Sandra Barneda en el caso de ser concursante?

Ninguna, no creo en ellas. Yo quiero gente de verdad. A mi me da igual si tienes una manera de ser que no me va, pero si eres de verdad, me tienes. No soporto la gente que va por detrás. Iría a degüello, no tengo pelos en la lengua.

Sorprendió su desnudo en la portada de Women´s Health...

Fue una experiencia que está acorde con el momento en el que me encuentro. Hay que quitarse máscaras. Creo que el cuerpo desnudo de la mujer está muy sexualizado y erotizado. Tiene que ser para nosotras, para las mujeres, para que nos miremos al espejo y os guste. Estamos más estigmatizadas porque la historia nos ha hecho que nos exijamos mucho más. Lo hice porque necesitaba verme desnuda.

¿Es muy crítica consigo misma?

Sí, soy mu exigente.

No lo parece.

¡Que va! Yo soy súper indecisa, dudas todo el rato. Nunca veo nada terminado. Cuando salgo de un debate, siempre pienso que lo podría haber hecho mejor y me voy con el runrún a casa.

¿Se vuelve a ver los programas?

No, pero si que necesito una descompresión para analizarlos aunque cada vez menos porque intento estar en el disfrute desde que cumplí los 40 que, por cierto, me sentaron fatal. Soy muy insegura y sensible, cualquier cosa me duele por dentro.

¿Le pide alguien que la corrija?

Tengo mis personas de confianza y, en ese sentido, mi madre es mi mayor teacher. A mi equipo le digo que me diga las cosas, no me gustan las adulaciones.

