Aitana rompe a llorar en su regreso a la Academia de 'OT': "Me está costando superarlo"

La segunda finalista del talent musical de TVE se emociona junto a Noemí Galera

Las puertas de la Academia de OT 2018 se abrieron este miércoles para recibir a Aitana, finalista de la última edición del talent musical de TVE. La catalana llegó a la escuela que le dio el salto al estrellato dispuesta a no llorar, pero finalmente acabó recordando su experiencia entre lágrimas.

"No os he visto mucho. Lo intenté al principio, pero me dio mucha impresión", empezó diciendo Aitana a los nuevos concursantes antes de confesarles cómo vivió su paso por el programa. "Yo pensaba mucho en la vida de fuera. Siempre. Estaba muy aquí pero pensaba todo el rato en si al salir estaríamos todos juntos. Sobre todo eso", aseguró la cantante intentando aguantar el tipo.

"Creo que a todos nos ha costado, pero a mí creo que ha sido a la que más le ha costado superarlo. Voy poco a poco, pero me cuesta un montón...", reconoció al tiempo que se le resquebrajaba la voz no pudiendo controlar las lágrimas. Noemí Galera no dudó en levantarse para consolarla: "Es bastante raro todo ahora. Cada uno está con sus carreras y es raro que no nos veamos tanto o que no sea como antes. Yo no tengo hermanos y para mí fue raro verme de repente... fue guay", afirmó.

Aitana les intentó animar diciéndoles que al acabar el concurso igual se van de gira. Además, les recordó que todo estaba grabado y que podían volver a revivir su paso por la Academia. "Nosotros lo vemos y lloramos", desvelaba entre risas. "Os vais a querer muchísimo. Sois súper importante para vosotros. Os vais a tener para siempre", les decía antes de hacerse fotos con cada uno de los concursantes.



"Yo siempre fui a por uno y salvaba a Luis"

Aitana tuvo la oportunidad de visitar de nuevo todas las estancias de la Academia, que ha sufrido algunos (pocos) cambios respecto a la edición anterior. Este año, los concursantes disponen de una nevera y la benjamina de OT 2017 recordó su recordada indisposición durante una gala: "Yo me puse mala por dejar los sanjacobos fuera de la nevera", comentó antes de compartir algunas confidencias.

Aitana desveló una de las cosas más duras para ella de estar en OT: salvar a uno de los nominados. "Eso era un lío, porque te daba cosa que la persona que no salvabas se sintiera mal. Aunque bueno, yo fui a por uno y siempre ponía el mismo. Siempre salvaba a Luis", recordó entre risas. Sin embargo, la joven desveló que Alfred lo hacía en función "de cómo le había salido la actuación a la persona que salvaba".

