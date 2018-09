El ciclón Pantoja en Telecinco se cobra su primera 'víctima': Anabel Pantoja deja 'Sálvame' de forma definitiva Ecoteuve.es 26/09/2018 - 11:08 0 Comentarios

La colaboradora estalla tras un posible mensaje lapidario de Kiko Rivera

Las últimas llamada de Isabel Pantoja a Telecinco se han cobrado su primera 'víctima'. Y no ha sido Jorge Javier. Su sobrina Anabel Pantoja ha decidido abandonar definitivamente sus colaboraciones en Sálvame. Pero, ¿qué ha desencadenado esta decisión?

Este lunes, la tonadillera cogía el teléfono a Kiko Hernández volviendo a 'regalar' unos maravillosos momentos al programa desvelando, entre otras cosas, que Paolo Vasile le había regalado un ramo de cuatro docenas de rosas de tallo largo en muestra de agradecimiento por la audiencia.

Ese mismo día, Hernández, que acudió a la enfermería de Mediaset, debido a unas picaduras en la muñeca, vio a Anabel visiblemente disgustada hablando con su tía. De esa conversación extrajo que la colaboradora habría recibido un lapidario mensaje de su primo Kiko Rivera, que le habría dejado tocada y hundida.

"Solo te mueve el dinero, podrías haberlo parado y no lo has hecho. No me vuelvas a llamar en mi puñetera vida. Firmado, Kiko Rivera", desveló Kiko Hernández este martes. Anabel, muy enfadada, entró por teléfono negando dicha información: "Yo no he recibido ningún mensaje de Kiko. Si he recibido algo, es un asunto privado", se justificó alegando que solo había hablando con Isabel Pantoja.

El colaborador se reafirmó diciendo que podía demostrarlo. Finalmente, a última hora de la tarde, Hernández comunicó que la cúpula de Sálvame había recibido un mensaje de Anabel Pantoja informando sobre su intención de dejar el programa de manera definitiva.

