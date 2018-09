El truco que usa Carmen Maura para conseguir un buen sueldo en una negociación y la frase que nunca falla Ecoteuve.es 26/09/2018 - 10:42 0 Comentarios

La actriz estuvo 20 años sin representante y era ella quien cerraba los contratos

¿Cómo lograr un buen sueldo en una negociación? Carmen Maura compartió su truco en El Hormiguero para conseguir un contrato favorable a la hora de cerrar un acuerdo de trabajo.

La actriz explicó que es "muy buena negociando" y que durante un tiempo tuvo que hacerlo ella misma porque prescindió de sus representantes "y decidí que me lo llevaba yo".



"A las reuniones siempre llegaba sin pintar, como recién salida de una clase de baile o algo así... Con marcha. Y con la mentalidad de que me importa todo un bledo. No puedes llegar con mucha ansia", comentó en el programa de Pablo Motos.

Carmen Maura dijo que siempre insistía en que no quería que la reunión durase mucho: "Les decía que no me gustaba negociar, aunque era mentira".

Cuando ella proponía lo que quería cobrar y la otra parte se mostraba reacia, la actriz pronunciaba "una frase maravillosa que me sirvió muchísimo": "No os preocupéis. Eso es que está de Dios que no lo haga". Así provocaba la reacción de la otra parte. "La frase les daba un mal rollo que me preguntaban qué quieres..."

