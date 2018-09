El lapidario mensaje de Kiko Rivera a Anabel Pantoja: "Solo te mueve el dinero, olvídate de mí" Ecoteuve.es 25/09/2018 - 19:13 3 Comentarios

Sin embargo, la sobrina de la tonadillera niega la información a Kiko Hernández

Este martes, Sálvame ha hecho público los cinco minutos que no se vieron de la tercera llamada de Isabel Pantoja en menos de una semana a Telecinco, donde, entre otras cosas, desveló que Paolo Vasile le había regalado un ramo de cuatro docenas de rosas de tallo largo en muestra de agradecimiento por la audiencia.

La conversación con la tonadillera fue en un tono amigable. Sin embargo, Kiko Hernández ha desvelado que Kiko Rivera mandó un mensaje a su primera, Anabel Pantoja, que estaba presente en plató, acusándole de ser la responsable de la entrada de Isabel Pantoja en el programa de Telecinco.

Dicho mensaje decía así: "Solo te mueve el dinero. Podrías haberlo parado. No lo has hecho. No me vuelvas a llamar en tu puñetera vida. Olvídate de mí. Kiko Rivera".

Minutos más tarde, Anabel entraba por teléfono negando dicha información y afirmando que solo habló con Isabel Pantoja: "Es incierto y tendrías que demostrarlo".

Después de colgar el teléfono y decir que le "había leído la cartilla", Kiko Hernández ha explotado: "Dejar a un compañero como mentiroso está muy feo, sino no te pongas en sitios donde te puede ver todo el mundo. Yo les puedo garantizar que es cierto".

PUBLICIDAD