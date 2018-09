Una mujer 'planta' a su cita en 'First Dates' nada más verle por un rasgo de su aspecto físico Ecoteuve.es 17:24 - 25/09/2018 0 Comentarios

María estuvo a punto de abandonar el restaurante nada más ver a Javier, su cita de la noche

"Busco un hombre que esté bien y que tenga dinero, como yo". Con estas palabras, María dejaba las cosas claras nada más llegar a First Dates. La mujer, de origen portugués, se definía como "una mujer fatal" y aseguraba que siempre es ella "quien deja a la otra persona". Por esa razón, cuando vio a Javier, su cita de la noche, el rostro se le descompuso.

"Me ha cambiado la cara porque me pareció muy pequeño, muy enano", reconocía a cámara la portuguesa. Y es que por si fuera poco, el físico no fue lo único que decepcionó a María. "No me ha gustado y no le he escuchado...Tenía ganas de irme, la verdad", confesó posteriormente.

"He visto a María tan hermética que prácticamente no le he preguntado nada. He hecho un monólogo", aseguró Javier. Sin embargo, el hombre intentó ablandar un poco a la mujer con un cumplido: "Eres una chica muy guapa", a lo que ella respondió con un simple "ya, ya lo sé".

Estaba claro que entre ellos no iba a saltar la chispa del amor, por mucho que la organización del programa lo intentara. Lidia Torrent y compañía, les ofrecieron la oportunidad de pasar a una sala más íntima y cómoda, pero María decidió rechazar la proposición. La razón: buscaba a alguien más joven. Sin embargo, Javier le sacaba tan solo cinco años.

