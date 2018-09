El acercamiento de Isabel Pantoja a Telecinco no es nuevo: así se gestó su histórica reconciliación en 2011 David Saiz 13:13 - 25/09/2018 0 Comentarios

La tonadillera llamó a Kiko en Supervivientes, acudió al plató y firmó un contrato hace 7 años

Isabel Pantoja tiene ganas de tele. Lo ha demostrado con tres llamadas a Telecinco en solo diez días después de años de silencio y enemistad con Mediaset. Pero lo que está haciendo no es nuevo. Ni la rivalidad con la cadena ni su supuesta reconciliación, que parece un calco del pasado.

26 de mayo 2011. Kiko Rivera, su hijo mayor, concursa en Supervivientes y amenaza con abandonar por sus problemas de salud, aquejado de un ataque de gota. El programa lo conduce Jorge Javier, que durante años presentó Aquí hay tomate, el azote diario de la tonadillera. "¿Te gustaría conocer la opinión de Isabel Pantoja sobre tu decisión de marcharte?", preguntó Vázquez. "Por supuesto, ¡llama, mamá!".

Y Pantoja llamó. Lo nunca visto: la cantante entrando en directo en su cadena enemiga para apoyar a su hijo. "Te adoramos, con gota o sin gota, pescando o sin pescar". "Eres maravilloso ser", siguió. Y añadió: "Francisco Rivera Pantoja, p'alante, p'atrás ni para coger impulso".

La llamada (en ese momento sí era histórica) de Pantoja a Supervivientes sorprendió tanto o más que la que hizo el pasado viernes 14 de septiembre, cuando se tiró hora y media hablando con Carlota Corredera. Si la cantante está ahora enfadada con Telecinco, más lo estaba en aquella época, los duros años del Tomate.

Aquella llamada a Kiko se convirtió, dos semanas después, en algo que resultaba todavía más increíble: la visita de Isabel Pantoja al plató de Telecinco para recibir a su pequeño del alma, una aparición que se llevó en secreto y que se retransmitió paso a paso, desde su llegada a las instalaciones de Mediaset, un encuentro privado con Jorge Javier en la sala VIP, el ramo de flores que, como ahora, recibió de Paolo Vasile, y su gran entrada al plató para sorprender a su hijo.

"Cañones hacia mi persona". Allí pronunció esa frase que ha pasado a la historia de la televisión. "Jamás pensé que mi madre pudiese venir a Telecinco", admitió el dj entonces, algo muy parecido a lo que Isa expresó el domingo cuando su madre llamó a GH VIP. Días después de aquella aparición en plató se anunció el fichaje de Pantoja por Mediaset -se rompió al cabo de unos meses- y acabó dando las Campanadas con su hijo y Jorge Javier desde la Puerta del Sol.

Es importante recordar aquello para entender lo que ahora está sucediendo con este repentino acercamiento de la cantante a Mediaset que, como se ha visto, no es inédito. Lo que está por ver, sin embargo, es si acabará igual que aquel romance inesperado.



El pasado viernes 14 de septiembre todo cambió. Con una sola llamada Pantoja comenzó con el deshielo de una relación bloqueada durante años. Habló con Carlota Corredera durante media tarde y disparó las audiencias de Telecinco de los tres días siguientes.

"Paolo Vasile me envió cuatro docenas de rosas rojas para agradecérmelo", dijo este lunes cuando volvió a charlar con Sálvame, en este caso con Nùria Marín -presentadora ocasional- y Kiko Hernández, que fue quien llamó. El domingo también se había puesto en contacto con GH VIP para animar a su hija y evitar que el programa pusiera a Isa lo que dijo de ella Sálvame una semana antes.

Está claro que Pantoja quiere hablar con todos -hasta con Mila Ximénez y Chelo García Cortés- menos con Jorge Javier Vázquez. El presentador fue muy duro con ella cuando visitó El Hormiguero y Pantoja exigió que le pidiera disculpas. Él no lo hizo. "No te pido perdón porque no lo siento".

Las tres llamadas de Pantoja a Telecinco han levantado de nuevo todas las sospechas sobre su acercamiento a Telecinco. ¿Será la reconciliación definitiva? La tonadillera podría haber llegado a un acuerdo con Mediaset que incluiría el recibimiento a su hija a la salida de GH VIP y una entrevista en prime time, según Bluper.

Kiko Hernández intentó intentó, este lunes, que se comprometiera a recibir a su hija en el plató si es expulsada, pero no lo consiguió. "Mi hija va a tener el coche de su madre esperándola a la salida de Telecinco".

En cuanto a la entrevista en prime time está claro que María Teresa Campos es la que tiene más papeletas para hacérsela. Fue Terelu, que estuvo bastante rápida cuando Pantoja llamó a Sálvame, quien se lo propuso cuando la cantante decía que no iba a ir a un plató de Telecinco porque no había dinero suficiente. "¿Y si fuese su despedida de Teresa en televisión? ¿Lo último que hiciera? ¿Una entrevista tú y ella juntas?". La idea no le disgustó.

