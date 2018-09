Malú, ante la última locura de sus fans: "Les daría un beso, un abrazo y una hostia" Ecoteuve.es 25/09/2018 - 12:06 0 Comentarios

La cantante visita 'El Hormiguero' antes del arranque de su nueva gira 'Oxígeno'

Pablo Motos recibió este lunes en el plató de El Hormiguero a Malú, que visitó el programa de Antena 3 en plena promoción de su nueva gira Oxígeno. La cantante repasó con el presentador algunas de las claves de su nuevo trabajo discográfico y habló en directo de la última locura perpetuada por sus fans.

Dentro del panorama musical, Malú es una de las artistas españolas con el ejército más grande de seguidores. Y lo que podría ser una sana afición ha rozado en más de una ocasión el fanatismo. Este es el que ha llevado a muchas de ellas a hacer cola desde el pasado 4 de septiembre a las puertas del Palacio de los Deportes de Málaga. Allí tendrá lugar el primer concierto de la gira... ¡el próximo 19 de octubre!

En su entrevista con Pablo Motos, la artista no ha dejado pasar la oportunidad de comentar este disparate. "Les adoro y me hacen la mujer más feliz del mundo", dijo agradecida Malú, que reconocía que lo pasaba mal "porque me siento responsable". "Yo no puedo ir a Málaga a matarles. Sus padres ya no pueden con ellas", empezó bromeando.

"Le he dicho a mi equipo que alguien se acerque a ese lugar y les digan que pueden ir a casa, que yo les aseguro su primera fila", dijo consciente de que no tenía ningún sentido hacer cola 45 días antes de su recital en la provincia andaluza.

Fue entonces cuando Malú volvió a sorprender al dar su opinión sobre aquellas fans que se han tatuado incluso su cara: "Es precioso, es emocionante, es impactante... Te preguntas cómo pueden hacer eso. Pero, por otra parte, también les diría que le tendría que matar. Muchas veces les daría un beso, un abrazo y una hostia", comentó con humor la artista.

Nooooooo !!! Estáis loc@@@@ssss!!! ????????????????

Ensayando como loca ya para estar a vuestra altura ???????????????????????? https://t.co/VzRLUefI0A — Malú (@_MaluOficial_) 4 de septiembre de 2018

PUBLICIDAD