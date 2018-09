Chabelita pasa de la 'bronca' de Omar Montes y se mete en la cama con Asraf otra vez Ecoteuve.es 25/09/2018 - 11:33 2 Comentarios

El cantante le pidió que tuviera "cuidado" con "el Tazas ese", pero ella hizo caso omiso

Omar Montes se convertirá en concursante de pleno derecho este jueves

Este lunes, GH VIP concedió a Omar Montes la oportunidad de entrar a la casa de Guadalix de la Sierra para encontrarse con Chabelita, su novia, y así poder expresar su enfado por su acercamiento con Asraf. Pese al apasionado reencuentro, Isa Pantoja volvió a tontear con el Míster Universo horas más tarde. Así sucedió todo.

La 'cita' se produjo en la sala del más allá y duro poco más de cinco y minutos. Hubo intensos abrazos al principio y una fría conversación después. "Te veo todos los días. Estoy echándote mucho de menos. Me he enganchado al 24 horas este", dijo él, aparentemente nervioso.

Omar intentó ponerse serio y recriminarle su actitud con Arasf. "Te estás portando bien, pero no mucho", se atrevió a decir cuando veía que el tiempo se le agotaba. "Bueno, yo venía con ganas de decirte muchas cosas pero claro, te tengo aquí delante y...".

Por fin, el cantante se armó de valor: "Ten cuidado con los edredoning con el Tazas [apodo que se ha encargado él de ponerle]". "No te puede gustar, porque es un culebro. Pero me puedes decir, si te gusta 'Oye Omar, mira, que me gusta El Tazas", dijo el joven que, antes de irse, dejó un mensaje: "Bueno que me voy ya, pero lo mismo vuelvo". Y es que, este jueves se convertirá en concursante de pleno derecho, como informó en exclusiva ECOTEUVE.

Cuchicheos y masajes

La reprimenda de Omar poco le sirvió a Isa Pantoja. La hija de la tonadillera volvió a compartir colchón con el modelo horas más tarde. Pero, aunque parecía que iban a pasar juntos la noche, ella decidió mandarle a su cama, no sin antes haberse dado masajes: "Eres demasiado grande para dormir aquí. Buenas noches amigo". Por su parte, Asraf deja las puertas abiertas, según cuenta el minutado del reality: "De momento solo la veo como amiga, pero aquí encerrados puede pasar de todo".

