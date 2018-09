Omar cierra su fichaje con 'GH VIP' para convertirse en concursante de pleno derecho David Saiz 24/09/2018 - 19:34 1 Comentario

EXCLUSIVA ECOTEUVE.ES | La entrada oficial del cantante se producirá este jueves

Omar, el novio de Isa Pantoja, entrará esta noche en la casa de Guadalix de la Sierra para estar una hora con la hija de la tonadillera, pero no será lo único que haga.

Según ha sabido ECOTEUVE.ES el cantante ha firmado un contrato para convertirse en concursante de pleno derecho del programa. Está previsto que su entrada oficial sea el jueves.

El fichaje de Omar Montes por el reality de Telecinco acabará reventando la convivencia si, finalmente, Isa Pantoja no es expulsada, dado a que su relación con Asraf, el Míster Universo, cada vez es más estrecha. "Me parece una falta de respeto tremenda y creo que a ningún novio le gustaría ver a su chica en la cama con otro hombre", dijo en el Debate.

"No me gusta para mi hija"

En su nueva llamada a Sálvame, Isabel Pantoja fue preguntada por Belén Esteban acerca de su nuevo novio. "No me gusta para mi hija. Ya está. Yo no sé si es bueno o si es malo, si canta o baila, y el chaval a lo mejor es un ser humano estupendísimo, pero para mi hija no me gusta".

