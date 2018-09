Isabel Pantoja, otra vez con 'Sálvame': "Vasile me agradeció la audiencia y me pidió un acercamiento a Telecinco" Ecoteuve.es 24/09/2018 - 18:06 | 19:16 - 24/09/18 1 Comentario

La tonadillera desvela que le envió "cuatro docenas de rosas" tras la histórica llamada

Isabel Pantoja lo ha vuelto a hacer. La tonadillera ha vuelto a pillar a todos por sorpresa al entrar otra vez en Sálvame por teléfono. Kiko Hernández fue esta vez el encargado de ejecutar la llamada y ni él, ni ninguno de sus compañeros, esperaba que la cantante le respondiera. "Te he visto correr y que te hacías caquita al ver que te contestaba al teléfono", aseguró Pantoja.

Y una de las bombas que la tonadillera soltó nada más entrar en Telecinco fue desvelar el gesto que Paolo Vasile tuvo con ella tras la histórica llamada que realizó hace unas semanas y que mantuvo pegados a la pantalla a muchísimos espectadores. "Recibí cuatro docenas de rosas rojas de tallo largo de vuestro jefe. Lo hizo dándome las gracias por la audiencia y diciéndome que quería un acercamiento conmigo", relató dejando claro que entró en el programa "con toda mi alma, mis ganas y desinteresadamente".

Uno de los puntos que Nuria Marín, presentadora del día, quiso aclarar fueron las palabras en las que Pantoja aseguraba que estaba tranquila al ver a Chabelita en GH VIP ya que estaba "mejor ahí en las calles". "Lo que yo quise decir es que al no saber nada de ella, yo no sabía a la hora a la que mi hija llegaba a su casa. Todos los días le he escrito y le he preguntado cómo estaba y cómo estaba su hijo. Todos los días desde que salió de mi casa a los 18 años, aunque ella se fuera antes. Pero eso es algo que tendremos que hablar ella y yo. Lo que hice ayer fue darle mi aliento como se lo dio la mamá de Miriam o la mujer de Koala", aseguró la cantante.

"Dulce rompió un contrato de confidencialidad conmigo"

Uno de los asuntos más delicados que Isabel Pantoja debía abordar era el relacionado con Dulce. La que fuera niñera de sus hijos se sentó el pasado sábado en el Deluxe para cargar contra la tonadillera: "Dulce tenía un contrato de confidencialidad conmigo y se lo ha saltado", empezó diciendo Pantoja, que confesó lo que ha sido Dulce para ella.

"Sé que quiere a mi hija, sé que me quería a mi hijo y a mí. Siempre dije que ella fue una maravillosa mujer, una trabajadora estupenda. Le dejaba mis hijos, las llaves de todo. Todo, todo en sus manos", declaró dejando claro que todo lo que ha dicho de ella en los platós era "lo último que yo me esperaba".

"No pensé nunca que acabaría en televisión. Es la mayor decepción de mi vida. Me ha traicionado en todo. Hubiera puesto mi pelo, mis manos, mi cabeza... todo por ella. Y me hubiera achicharrado", sentenció al tiempo que reconocía que era "una de las personas que yo más he querido". "Era impecable y jamás podré decir nada malo de ella. Nunca".

"No me gusta Omar Montes para mi hija"

Aprovechando la ocasión, Belén Esteban quiso saber qué opinión tenía la tonadillera del nuevo novio de Chabelita. "No me gusta para mi hija. Ya está. Yo no sé si es bueno o si es malo, si canta o baila, y el chaval a lo mejor es un ser humano estupendísimo, pero para mi hija no me gusta", opinó Pantoja, a la que Kiko Hernández pidió que hiciera una promesa.

"Isabel, ¿te comprometes con la audiencia a que si no la expulsan, si la dejan hasta la mitad de concurso, tu vendrás a recibirla al plató?", le preguntó el tertuliano en un claro órdago a la cantante. "Yo no puedo forzar eso, porque no sería justo ni para los concursantes, ni para el público que se está gastando el dinero", afirmó llevándose una gran ovación por parte del público. "Cuando mi hija salga de GH VIP estará el coche de su madre esperando para recogerla", prometió.

