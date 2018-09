Monumental bronca entre Marhuenda y Elisa Beni: "Eres una maleducada, no me hables ¡olvídame!" Ecoteuve.es 16:23 - 24/09/2018 0 Comentarios

Llamó "machista" al periodista por decir que Garzón manda en el Ministerio de Justicia

Paco Marhuenda y Elisa Beni han protagonizado este lunes un tenso enfrentamiento en Espejo Público. Todo comenzó cuando el periodista ha afirmado que el Ministerio de Justicia estaba dirigido realmente por Baltasar Garzón y no por Dolores Delgado, la actual ministra.

El comentario no sentó nada bien a Beni, que consideraba esa afirmación "machista" por invalidar el trabajo que ejerce la ministra de Justicia.

"¿Pero qué dices? A mí no me puedes llamar machista porque te dé la gana. Eres una maleducada. No es problema de hombre o mujeres, pero manda Garzón y si no lo sabes es que no conoces la Audiencia Nacional", ha dicho Marhuenda.



"Como me vuelvas a llamar machista me voy de este programa, no me hables. A mí no me llamas machista ¿eh? ¿Pero qué te has creído, maleducada? Déjame en paz", seguía el periodista muy ofendido por que su compañera le hubiera llamado "machista".

"A mí olvídame a partir de hoy. Déjame en paz", ha continuado Marhuenda, cada vez más enfadado al comprobar que Beni mantenía el argumento de que era un machista por decir que la ministra era una "pelele" en manos de Garzón.

