El vídeo que vaticinó el éxito de Cepeda hace diez años: "¿Por qué no vas a 'OT'?

Los amigos animaron al gallego a presentarse al talent musical cuando tenía solo 19 años

Cepeda, concursante de OT 2017, ha acostumbrado a sus seguidores a publicar nostálgicas fotografías de su niñez y adolescencia, de cuando era un "little Cepeda", como él mismo se define. Su look, el pelo más largo y medio rizado, no tenía nada que ver con el del actual.

En esta ocasión, el gallego ha rescatado un vídeo de hace diez años en el que uno de sus amigos le anima a presentarse a Operación Triunfo. Cepeda, guitarra en mano, canta para ellos en una habitación.

"¿Por qué no vas a OT? Ahora sin coñas", le dice uno de sus colegas. Cepeda ha titulado el vídeo con la siguiente frase: "La vida. Hace 10 años". De haberse presentado, en la edición de 2008, OT 6, habría peleado con Virginia Maestro, la ganadora, o Pablo López, el segundo clasificado. Lo hubiera hecho a los 19 años.

Rumores de ruptura con Aitana

Algunas informaciones publicadas los últimos días, apuntaban a que Aitana habría decidido terminar su relación con Cepeda para centrarse exclusivamente en su carrera musical. Y como era de esperar, Cepeda no tardó en callar todos los rumores con su habitual ironía: "Exclusiva! Hay un velocirraptor suelto por Madrid, aunque no se ha visto todavía. Nos lo ha dicho una patata", escribió en su cuenta de Twitter lanzando un dardo a la prensa del corazón.

