Omar Montes, novio de Chabelita, entra en 'GH VIP' enfadado por su acercamiento con Asraf: "¡Es de sinvergüenza!"
24/09/2018

El reality mete esta noche a la supuesta pareja de la concursante en un nuevo 'Última Hora'

Telecinco ha decidido programar para la noche de este lunes un nuevo Última Hora de GH VIP con Lara Álvarez antes del estreno de Vivir sin permiso, su gran apuesta de ficción para esta temporada. La cadena aprovecha así el tirón que está teniendo el reality para impulsar la llegada de la serie que protagonizan José Coronado y Álex González.

Y para crear aun una mayor expectación, la organización de Gran Hermano ha decidido meter en la casa a Omar Montes, actual novio de Chabelita. Todo ello, tan solo 24 horas después de la histórica llamada que hizo Isabel Pantoja este domingo a su hija para darle su apoyo de cara a la nominación que vive esta semana. El cantante tendrá la oportunidad de hablar durante una hora con su chica, ya que se encuentra disgustado por el acercamiento que está viviendo con Asraf.

La relación entre Chabelita y el Míster Universo cada vez es más estrecha y ya han protagonizado más de un 'arrumaco' bajo las sábanas. "Me parece una falta de respeto tremenda y creo que a ningún novio le gustaría ver a su chica en la cama con otro hombre", empezo diciendo Omar.

"Yo no quiero decir una cosa mala que pueda quedar de machista. Pero no me parece muy machista decir que no me gusta mi novia, que lleva conmigo cuatro meses, se meta en la cama con otro hombre", defendió el rapero, que cargó contra su chica por dormir con Asraf "solo para dar juego": "Lo que está haciendo es ser sinvergüenza", sentenció.

