Dafne Fernández, expulsada de 'Masterchef' tras su rifirrafe con Carmen Lomana: "Es muy maluca" Ecoteuve.es 24/09/2018 - 10:02 1 Comentario

La actriz se enfrentó a la empresaria tras definirla como "la peor" del concurso

En Masterchef se puede pasar de la risa al llanto en cuestión de minutos. También de la victoria a la derrota. Y Dafne Fernández pudo comprobarlo este domingo en primera persona en la nueva gala de la tercera edición Celebrity. La actriz fue la gran protagonista de la jornada al ser coronada la mejor de la prueba inicial, enfrentarse a Carmen Lomana y ser expulsada en el reto de eliminación.

Fernández ganó el primer desafío de la noche y eso le valió para ser una de las capitanas de la prueba de exteriores. Allí, la intérprete tenía el privilegio -y el 'marrón'- de formar los dos equipos eligiendo para ella a los compañeros que consideraba "los mejores" del programa.

Además, debía designar qué concursante era para ella "el peor" (siendo este designado como capitán del grupo rival). "La elijo a ella porque también ha dicho que aquí ya no tiene nada que hacer, que ya ha dado todo de sí", aseguró Dafne. Lomana no daba crédito al escuchar sus palabras: "Eso no es cierto, yo no he dicho esas palabras. Has manipulado cosas que yo he dicho pero de diferente manera", afirmaba la socialité, que se atrevía a decir de la actriz que era "muy maluca, muy maluca".

Finalmente, se cambiaron las tornas y el grupo de Lomana ganó la prueba de exteriores siendo ella elegida como la mejor de la jornada. Dafne y su equipo tuvieron que jugársela en la prueba de eliminación. Allí, la actriz realizó el peor plato y el jurado decidió que fuera ella la tercera expulsada del talent culinario de TVE.

"No suelo llorar tanto pero las circunstancias son así. Es un programa muy duro porque hay que esforzarse mucho, superarse y conocerse a uno mismo. Es como un psicólogo. Así que me voy muy orgullosa de mí misma por todo lo que he dado de mí aquí", afirmaba entre lágrimas Fernández en su despedida.

PUBLICIDAD