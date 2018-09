El nerviosismo hace mella en el primer pase de micros de 'OT' en el que solo brillan Famous y Natalia Ecoteuve.es 23/09/2018 - 14:49 0 Comentarios

Los concursantes necesitan pulir los errores antes de la próxima gala

La Academia de Operación Triunfo ha vuelto a abrir sus puertas y la agenda de actividades tiene que seguir su curso. Entre las que no podían faltar se encuentra el pase de micros. Al ser el primero, los concursantes han estado un porquito nerviosos.

Antes de comenzar, se produjo un momento algo incómodo. Varios de los estudiantes no fueron puntuales, algo que sentó muy mal a Noemí Galera que cerró las puertas para que fueran conscientes de que era una falta de respeto con los profesores, que se encontraban ya sentados esperando.

A pesar de todo, los que se quedaron fuera pudieron entrar sin conseguir evitar la bronca de la directora. Tras el problema comenzó el pase de micros. Joan y Julia, a pesar de defender "una de las canciones más bonitas de la gala," según Manu Guix, no fueron capaces de conectar y se mantuvieron algo rígidos. Lo contrario sucedió con Carlos Right y Miki que fueron capaces de meterse en el papel pero no tenían sintonía a la hora de cantar juntos.

Después Sabela y Alfonso tampoco consiguieron convencer a los profesores."Has estado más pendiente de la cara de Manu que de la canción," le dijo Noemí a Alfonso. Itziar Castro añadió: "No hay ni una sola conexión entre vosotros."

Sin duda, uno de los mejores momentos llegó con el dueto de Alba y Noelia. Noemí destacó la falta de ritmo de la segunda: "Te pareces a mí en una clase de zumba".

Aunque sin duda, los únicos que consiguieron triunfar fueron Famous y Natalia. "Esto va a ser muy potente", dijo Manu. Los demás profesores se mostraron impactados y contentos remarcando que era la actuación que mejor combinaba la música y la coreografía.

Youtube Video

