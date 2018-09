El bombazo de Barabara Rey: "Paquirri me dijo que no era feliz junto a Isabel Pantoja" Ecoteuve.es 23/09/2018 - 12:35 0 Comentarios

La vedette se sube al carro y también habla en 'Sábado Deluxe'

Isabel Pantoja está recibiendo por todos lados. Barbara Rey se ha sumado al carro y ha aprovechado que en Sábado Deluxe se estaba hablando de Chabelita para desvelar un dato que quizás pueda resultar muy doloroso a la tonadillera.

Y es que, la vedette y Ángel Cristo eran muy amigos de Paquirri, el entonces marido de Isabel. Un día les pidió que fuesen a una corrida de toros, a la que no dudaron en ir: "Nos brindó el toro y nos invitó a que nos tomáramos una copa con él", dijo.

En ese momento el torero le confesó "que no estaba feliz y que tenía que tomar una decisión". El problema estaba en que "toda la familia de Isabel estaba metida en Cantora, la familia de él no podía ir nunca y además Paco decía que tenía unos gastos a nivel económico tremendos y que no estaba acostumbrado a gastar esas cantidades tan tremendas".

Además Lidya Lozano también quiso intervenir y confesar que "Isabel Pantoja no dejaba entrar ni a Fran ni a Cayetano en Cantora".

PUBLICIDAD