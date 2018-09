Dulce contraataca: "Isabel Pantoja me llamó hija de puta y no se lo voy a perdonar" Ecoteuve.es 23/09/2018 - 11:36 2 Comentarios

La niñera de Chabelita estalla y lo cuenta todo en 'Sábado Deluxe'

Dulce se ha sentado en Sábado Deluxe para responder a los ataques que sufrió durante la llamada de Isabel Pantoja a Sálvame. La niñera se mantuvo serena hasta que en un corte de publicidad estalló y rompió a llorar.

"Yo no estoy diciendo nada, solo estoy respondiendo a unas acusaciones muy graves que ha hecho porque sabe perfectamente que eso no es verdad porque me conoce muy bien", dijo con dificultad.

Después explicó el motivo por el que saltó la valla de cantora: "Acudí allí para recoger mis cosas, y cuando vino Juan, el hermano de Isabel, le pedí entrar y me negó la entrada. Entonces le pedí que avisara a su hermana, pero pasé toda la tarde y casi la noche allí fuera y no vino nadie".

Después añadió: "Él me llamó puta, muchas veces, y muerta de hambre". Los colaboradores no hacían más que presionar a Dulce para que siguiera contando lo que pasó.

La catalana se dejó llevar por las emociones y contó lo que jamás conseguirá olvidar de la tonadillera: "Isabel Pantoja me dijo "me cago en tu puta madre", y eso no se lo voy a perdonar en la vida", dijo rota.

"Me dijo márchate hija de puta que aquí ya no tienes nada", siguió. Sin duda, una de las noches más duras de Dulce.

PUBLICIDAD