Aitana y Malú invitadas de la segunda gala de 'OT', este miércoles en La 1 Ecoteuve.es 23/09/2018 - 10:39 0 Comentarios

Además, Tony Aguilar participará como cuarto miembro del jurado

Aitana y Malú serán las invitadas de este miércoles en Operación Triunfo, que tendrá además a Tony Aguilar como cuarto miembro del jurado. Será la segunda gala del programa que ha vuelto esta semana a La 1 como el espacio más visto del día: 2.321.000 espectadores (20,5% de cuota) vieron la Gala 0 y la elección de los 16 aspirantes que finalmente cruzaron la pasarela

Aitana, artista invitada

Natural de Barcelona y con la mayoría de edad recién alcanzada, Aitana se ha convertido de manera natural en un fenómeno musical y social tras su paso Operación Triunfo en su primera edición de la nueva etapa del programa. Desde muy jovencita estuvo en contacto con la música de manera natural, muy vinculada a su día a día pero siempre desde la perspectiva del hobby mientras lo compaginaba con sus estudios.

Tras salir de la academia y pasar estos meses preparando su nuevo proyecto, Aitana acaba de estrenar Teléfono. Uno de los temas que cobró vida durante su estancia en Los Ángeles. Es un tema pop internacional en castellano que cuenta el paso de las personas por las diferentes fases del amor durante una relación con el teléfono como hilo conductor de la unión con la pareja.

Malú, también invitada de la gala

Dueña de un potente directo, siempre única sobre el escenario, Malú presenta su próxima gira 'Oxígeno Tour', que arrancará en octubre e incluirá fechas dentro y fuera de nuestro país. Málaga, Madrid, Murcia, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, A Coruña y Sevilla son las primeras paradas confirmadas de este nuevo y esperado tour de la artista. La artista pisará el escenario de Operación Triunfo para presentar su último trabajo, Oxígeno, su decimosegundo álbum de estudio, disco que considera como una liberación personal

Tony Aguilar, cuarto miembro del Jurado

Aguilar cuenta con una trayectoria de más de 25 años en Los 40, donde ha creado, dirigido y presentado programas de éxito como Anda Ya. Tras 23 temporadas en antena sigue al frente del programa musical con más oyentes en nuestro país, Del40al1, que recibió en el 2016 el Premio Ondas al mejor programa y mejor presentador. Desde hace tres años dirige y presenta LOS40 Global Show, que se emite en 12 países en España y Latinoamérica, considerado como el mejor programa de radio por la prestigiosa revista musical Billboard.

Los temas de la gala

Cantarán This is me, de El Gran Showman, al comienzo de la gala, todos. Joan y Julia cantarán Vuelvo a verte, de Alborán y Malú; Carlos y Miki, El ataque de las chicas cocodrilo, de Hombres G; Alfonso y Sabela, Échame la culpa, de Luis Fonsi y Demi Lovato; Damion y Africa, Perfect de Ed Sheeram y Beyoncé; Dave y Marilia Alfonsina y el mar, de Mercedes Sosa; Marta y María Ella de Bebe; y Famous y Natalia, Feel it still, de Portugal the man.

Operación Triunfo es una producción de RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol, abrió sus puertas este miércoles para recibir a 16 nuevos talentos que volverán a enamorar con sus voces. Roberto Leal se ha puesto de nuevo al frente del programa, que llega con una edición renovada, con nuevos profesores y Ana Torroja como novedad en el jurado.

