Techi y Tony viven su primera crisis en Guadalix: "Besarte es como besar a una pared" Ecoteuve.es 22/09/2018 - 14:29

Ambos han discutido tras poner los sentimientos sobre la mesa

Techi y Tony continúan dando rienda suelta a su pasión dentro de los muros de la casa de Gran Hermano VIP. Desde que la ex de Kiko Rivera lo dejase con su novio ambos han dormido juntos casi todas las noches y no han dejado de darse cariño mutuamente.

Aunque no han sido todo momentos buenos. Ambos han vivido juntos su primera crisis. Por la noche, cuando estaban ya metidos en la cama, Techi aprovechó el momento para ser sincera: "Me atraes, pero no hablas nada conmigo. No te acercas a mí y hablas más con las otras chicas que conmigo. Si no me meto conmigo en la cama, tú no lo haces... No te veo nada de interés. No sé nada de ti. Pareces tú la chica y yo el chico. No me gusta perder el tiempo... Yo ya he dejado a mi novio".

El italiano le contestó que él cuando se va a la cama está cansado y quiere dormir, además de que no quiere ir deprisa con ella y "que las cosas fluyan": "Voy a ser un poco más atento... Fuera soy diferente. Ahora estoy más pasota en el tema de pareja. No estoy predispuesto 100%", le dijo.

Tras esto, Techi comenzó a besarle y le confesó que le apetecía besarle en los labios. Tony le dijo que no le apetecía a lo que ella respondió dándole un mordisco que le sentó fatal: "Me has hecho daño y si me das besos, no me duermo....¡Respeta!", dijo agobiado. "Eres un quejica...Es como besar a una pared...Voy a quedar como una arrastrada", respondió Techi que finalmente se marchó a su cama.

