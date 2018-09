El perro Fredy consigue que Tejero rompa a llorar: "Creo que me gustan más los animales que las personas" Ecoteuve.es 22/09/2018 - 13:13 0 Comentarios

Ambos se han reencontrado en 'Volverte a ver' y el actor se ha puesto sensible

Fernando Tejero siente pasión por los perros. Quizás es lo que le llevó a participar en el calendario solidario Cuatro Patas en el que conoció a Freddy, un perro policía. Maite y José fueron los afortunados en adoptar al animal con la ayuda de Rosa la dueña de la fundación.

Ambos se encontraban en el plató de Volverte a ver dispuestos a que el actor se reencontrase con Freddy. Tejero habló del profundo amor que siente hacia los animales y confesó que "a veces creo que me gustan más los animales que las personas". El programa enseñó unas imágenes de su perro Woody, que lamentablemente ha fallecido. Algo que afectó tanto a Fernando que tuvo que pedir que dejasen de proyectarlas.

Además, ha llegado a admitir que ha rechazado papeles importantes, como en la serie Narcos por no desprenderse de sus animales: "He rechazado trabajos porque me tenía que ir al quinto pino y he prefiero no irme por no estar sin mis perras. El que lo entienda, bien. El que no, me es completamente indiferente".

