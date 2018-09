Rodrigo ('OT18') lanza un mensaje en sus redes tras haber sido rechazado en el concurso Ecoteuve.es 22/09/2018 - 11:49 0 Comentarios

Se ha sentido muy decepcionado al no haber podido entrar en el talent

La primera gala de Operación Triunfo 2018 no ha dejado a nadie indiferente. Eran 18 los aspirantes a entrar en el concurso, dos de ellos se quedaron fuera. Ahora, los 16 afortunados tendrán que enfrentarse cada semana a las pruebas del programa.

Algo que no tendrán que hacer ni Luis Mas y Rodrigo que fueron los desafortunados.

Esto habrá supuesto un palo para ambos puesto que se han quedado a las puertas de cumplir su sueño. Especialmente para Rodrigo que lo ha comunicado a través de su perfil en Instagram.

"Desde la calma y una vez digerida esta maravillosa experiencia me gustaría agradecer al programa OT 2018, Gestmusic, RTVE y a todo el equipo la gran oportunidad de haber podido participar en este sueño. Estaré eternamente agradecido a Noemí Galera por ver ese algo especial que siempre ha estado dentro de mí.

Nunca podré olvidarme de todos mis compañeros, personas maravillosas que me han demostrado tener un gran corazón y talento", decía.

"Me siento orgulloso de mi actuación en la gala y respeto la opinión del jurado, pero sigo sin entender una valoración que no comparto. Me gustaría sobre todo agradecer al público el grandísimo apoyo, mediante redes sociales y de manera directa...", continuaba.

Y es que recibió duras críticas por parte del jurado: "Creo que es importante cuando se está interpretando un tema, interiorizar bien de lo que realmente se está hablando para luego poder interpretarlo. Y me ha dado la sensación de que la canción iba por un lado y tú ibas por otro", comentó Manuel Martos para añadir: "Parecía que estabas esperando a que pasaran esos momentos más tranquilos para demostrar que tienes una buena voz. Creo que es muy importante para emocionar al público que canción e interpretación estén unidos". Fue un mal trago del que seguro que acabará recuperándose.

