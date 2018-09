Jonan Perrea 'se cuela' en 'El Intermedio' y desvela sus "chanchullos" para robar calzoncillos Ecoteuve.es 21/09/2018 - 19:13 0 Comentarios

El influencer y concursante de 'Pekin Express' fue entrevistado como anónimo

El Intermedio salió a la calle este jueves para preguntar a los españoles por la idea de algunas tiendas de empezar a cobrar a sus clientes por probarse la ropa. Esta tendría como objetivo reducir los posibles robos o evitar la maniobra que hacen algunas personas de comprobar si le sirve ciertas prendas para comprarla posteriormente más barata a través de Internet.

Además, el programa presentado por Wyoming quiso preguntar a la gente por sus "chanchullos" para ahorrar a la hora de comprar en tiendas de ropa. Fue entonces cuando uno de los entrevistados llamó la atención de los espectadores. Se trataba de Jonan Perrea, uno de los influencers más queridos, que aparecía como 'anónimo' ante las cámaras de La Sexta.

"Alguna vez para alguna sesión de fotos sí que lo he hecho. Compras la ropa, luego le pones la etiqueta y la devuelves", desvelaba el valenciano, que también reconocía haber robado alguna vez ropa interior. "A los 14 años iba con amigos a las tiendas y cogía los típicos packs de calzoncillos. Entonces pillaba el que no tenía alarmita, los enrollaba y me los metía en mis calzoncillos a modo de paquete. Y ya con ellos me salía de la tienda", comentó entre risas.

Fue entonces cuando Jonan afirmó que entendía la medida de las tiendas de cobrar a los clientes por acceder al probador. "Lo puedo llegar a entender. También depende de las tarifas que quieran poner. Si son 5 euros no, si son 50 céntimos igual sí", aseguró el influencer.

