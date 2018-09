La hilarante parodia de Epi y Blas en 'Late Motiv': "José Luis Moreno metía mano a todos su muñecos" Ecoteuve.es 21/09/2018 - 13:51 0 Comentarios

El programa de Buenafuente hurga en la herida de los personajes de 'Barrio Sésamo'

Epi y Blas han protagonizado la polémica de la semana. Mark Saltzman, guionista de Barrio Sésamo, confirmó que eran novios. Sin embargo, la serie le desmintió: no son novios ni gays, "solo amigos". El asunto provocando un alud de críticas por homofobia.

Pues bien, este jueves, Late Motiv ha puesto su particular visión a la historia con una hilarante parodia de los muñecos, encarnados por Miquel Ripeu y David Fernández. Lo primero que hicieron en el plató de Buenafuente fue aclarar que, al llegar a España, hubo un error de traducción y, que en realidad se llamaban Epi y Black, siendo Epi el negro y Black, el amarillo.

"No pasa nada Epi, da igual. Ahora ya después de tanto tiempo da lo mismo que lo piensen. Total, somos un solo muñeco", dijo 'Black' provocando a Epi: "¡Ay, por favor! ¡Qué cosas más bonitas dices!". Algo que aprovechó 'Black' para lanzarse a su boca: "Madre mía cómo me pones!". Sin embargo, Buenafuente les interrumpió y Epi se quedó: "Claro, como somos muñecos, no podemos mostrar cariño en público. Cuidado Buenafuente, que es eso es muñecofobia".

Los 'abusos' de José Luis Moreno

Minutos después, Buenafuente entró en el tema de la homofobia y 'Black' afirmó que Espinete les "pinchaba siempre los condones". Ya con el melón abierto, el showman les concedió el permiso para que reivindicaran y Black soltó: "A mí no me gusta hablar, pero hay algún Harvey Winstein entre el mundo de los muñecos. Se han dado casos de abuso. A mí ni me gusta hablar y no daré nombres...¡José Luis Moreno! Ea, ya lo he dicho", dijo. "Les metía manos a todos su muñecos", especificó Epi.

No es Epi y Blas, es Epi y Black. Y sí, son gais.#LateMotiv pic.twitter.com/LMkAupMskL — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 20 de septiembre de 2018

