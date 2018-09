Indignación en 'First Dates' con el participante más machista: "La mujer solitaria es maniática e inaguantable" Ecoteuve.es 13:58 - 21/09/2018 0 Comentarios

Los inapropiados comentarios de Luis hicieron estallar a Susana durante la cita

First Dates vivió este jueves uno de sus momentos más tensos y desagradables. Luis, uno de los comensales de la noche, sorprendió a todos de la peor forma posible: hizo gala de un intolerable machismo, incomodando a su cita durante toda la velada.

A lo largo de la cena, ambos demostraron la poca afinidad que tenían. "Nunca he salido de España", dijo el hombre. "Pues yo todo lo que ahorro es para viajar", respondió ella. "Claro... te lo pagarán todo tus hijos. ¡Así se vive bien!", respondió Luis, ante la mirada atónita de su cita.

Pero ni la impertinencia del hombre, ni su machismo, quedaron ahí. "Yo tengo una perrita. ¡Mira, la única raza en que la mujer es mejor que el hombre: la canina!", soltó antes de estallar contra Pablo Iglesias. "Yo tengo un chalet de 400.000 euros, pero claro... ¡al Coletas le da para uno de 600.000!", continuó Luis.

Sin embargo, la perla de la noche estaba aún por llegar: "La mujer solitaria es una maniática y una inaguantable", aseguró. En ese momento Susana, su compañera de mesa, estalló: "Así no vas a ligar en la vida. No aguanto que me hagan de menos y llevas haciéndolo toda la noche", dijo muy enfadada.

