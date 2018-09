Chabelita y Techi se ríen en 'GH VIP' del tamaño del pene de Alejandro Albalá: "¿Es verdad que come la campana bien?" Ecoteuve.es 21/09/2018 - 11:43 0 Comentarios

Las concursantes del reality de Telecinco protagonizan una conversación subida de tono

Isa Pantoja y Techi protagonizaron este jueves, poco antes de la segunda gala de GH VIP, una conversación subida de tono en la que airearon ante las cámaras las habilidades -y carencias- sexuales de Alejandro Albalá, Alberto Isla y Fausto. Este último es el hermano de Techi y ex novio de Chabelita.

Todo comenzó mientras hablaban de Albalá, ex marido de Isa Pantoja. Techi quiso saber si era cierta la fama que tiene el actual novio de Sofía Suescun: "¿Es verdad que come la chirla bien?", empezó preguntando. "¿Cómo toca la campana?", respondió la hija de la tonadillera.

"¿Es verdad? No, ¿no? Será ella, que no se lo habrán comido así en su vida", dijo Techi en referencia a la ganadora de Supervivientes 2018. "No, pero que yo sepa, él... no hace nada", dijo Pantoja sobre su destreza en la cama. "No tiene pinta además de ser empotrador. Tiene pinta de que le tienes que decir: 'Vamos', 'duro', 'dale', 'venga', 'mueve'...", apuntó Techi, que confesó a su compañera algo que le había contado Alberto Isla (fue ex de ambas).

"Yo sí sabía que tú eras rakata, pum, rakata, pum si se me pega voy a darle", comentó entre risas. "Alberto me lo dijo y eso es bueno. Mejor que te dejen así a que te dejen de siesa, ¿no?", añadió antes de que Isa volviera a hablar de Alejandro Albalá.

"Él, por ejemplo, la tiene estándar. En plan normal...", aseguró desvelando el tamaño de su miembro sexual. Fue entonces cuando Isa explicó a Techi que "la mejor" que ha visto en su vida era la de su hermano Fausto (también fue pareja de Chabelita). "¡Ah! ¡Claro! Lo sé yo por que a veces en mi casa he escuchado a niñas decir: '¡me haces daño!. Yo creo que mi hermano se asemeja con Torrente, ¿eh? Increíble...", dijo la concursante.

"Tengo un hermano que es muy atractivo, tiene labia, es muy gracioso, tiene un rabitor 600...", afirmó provocando las carcajadas cómplices de Chabelita. "Antes era perfecto, te lo juro. No es que no haga nada malo, pero con él me lo he pasado muy bien", sentenció.

