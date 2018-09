Carmen Alcayde: "Aquí hay Madroño' tiene poco presupuesto pero mucho talento y las ganas de innovar del 'Tomate" David Saiz 12:17 - 21/09/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora, que prepara su segundo proyecto para Telemadrid

Carmen Alcayde llegó a Telemadrid sin hacer ruido y ya tiene dos programas. Está a punto de estrenar el concurso Plan Renove y sigue con Aquí hay Madroño, el espacio que resucitó el espíritu del mítico Tomate y que se ha quedado fijo en la parrilla de la cadena tras aprobar el examen del verano.

'Aquí hay Madroño' ha pasado el examen del verano y sigue en Telemadrid casi como un fenómeno. ¿Qué ha pasado?

Estamos flipando. Empezamos como quien no quiere la cosa y ahora está funcionando en la televisión y en la web. Está toda España viéndolo por Internet. Sabíamos que íbamos a hacer un buen producto, sin mucho presupuesto, pero con mucho talento.

¿Era complicado rescatar un formato inspirado en Aquí hay tomate sin serlo exactamente?

Sí, además se han hecho varios intentos en televisión y nunca han cuajado. Yo tengo mucha química con David Valdeperas y el equipo tiene algo que sí se parece al del Tomate: gente joven con ganas de innovar, de reír, de experimentar... El espíritu y la alegría de ellos sí me recuerda a aquello. Además, el Tomate se acercó a todo tipo de gente, te guste el corazón o no.

¿Ea complicado hacer un programa de corazón en una cadena que no se retroalimenta de estos contenidos, como sí ocurre en Telecinco?

A Telemadrid le viene muy bien que haya un programa como éste porque no queremos que la gente se vaya a otro canal a ver corazón, queremos que estén siempre en Telemadrid. Y a la gente le gusta el popurrí: medicina, informativo, Madrileños por el mundo... y un poco de cotilleo.

'Aquí hay Madroño' ha descubierto un filón con Georgina, la pareja de Cristiano, 'la de Jaca'... [el grito, idea del reportero Fede Arias, es una de las marcas del programa]

Es una gran diva del siglo XXI y sin ella morimos. Tiene que tener una estatua en Jaca.

Además del 'Madroño' estás a punto de estrenar un concurso en Telemadrid, 'Plan renove'.

Estoy feliz de que hayan contado conmigo y más feliz cuando vaya bien Plan Renove. Nos está gustando hacerlo y sé que a la gente le va a gustar verlo.

Cambias de registro, sales a la calle y te toca interactuar con gente anónima. ¿Te desenvuelves bien?

Yo creo que me llamaron para este programa porque saben que me desenvuelvo bien en la calle y que la gente me gusta mucho. Estaba deseando hacer un concurso con gente anónima. Hago corazón y me lo paso fenomenal, pero a mí me encantan los concursos desde que vi el 3x4 de Isabel Gemio.

Hay un vídeo de ti en el que cuentas a Cristina Tárrega cómo Paz Padilla te decía que eras la eterna sustituta. ¿Sabes que se ha hecho viral?

Esto es de hace mil años, cuando sustituí a Ana Rosa en verano. Yo con Paz Padilla me llevo súper bien. Tárrega me lo preguntó y yo se lo expliqué. Fue un chascarrillo que luego se le ha dado importancia. No hay nada chungo entre nosotras.

