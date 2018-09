Luis Mas (OT 2018): "Me hubiera gustado entrar para que vieran que no soy tan ogro como me pintan" David Saiz 20/09/2018 - 19:25 0 Comentarios

ECOTEUVE habla con uno de los aspirantes que se quedó a un paso de entrar en la academia de TVE

"La eliminación de Rodrigo nos dejó a cuadros; estábamos seguros de que iba a ser elegido"

Es inteligente quedarse siempre con la parte positiva de todas las cosas, aunque no hayan salido bien, y en eso está Luis Mas. El joven catalán, de 19 años, estuvo a punto de entrar en OT 2018 pero cayó eliminado, junto con Rodrigo, en la gala 0. "Al principio fue un golpe bajo, hay que ser honesto, pero estoy contento porque ha sido una oportunidad de oro que me va a abrir muchas puertas", dice a ECOTEUVE.ES. Un día después del programa está animado, satisfecho a pesar de que su paso por el talent show haya sido fugaz y con planes de futuro.

También ha conseguido que no le afecten los insultos que, lamentablemente, muchos seguidores le lanzaron por redes sociales los días previos a su aparición en el prime time de La 1. Una campaña en su contra que comenzó después de filtrarse una foto en la que aparecía con el rey Juan Carlos y que correspondía a su trabajo en el equipo de vela del Bribón.

Los "prejuicios" de muchos se transformaron en una especie de boicot que nada tiene que ver con el espíritu libre de OT. "Ha habido cosas que no me han gustado pero no me he sentido identificado con nada de lo que han dicho", explica a esta web. Y recuerda: "Yo nunca he hablado de política ni he dicho lo que pienso".

¿Cómo estás después de la gala 0 en la que te quedaste fuera de OT?

Estoy muy contento. Al principio fue un golpe bajo, hay que ser honestos. Pero luego lo piensas y ha sido una oportunidad de oro que me va a abrir puertas. He conocido a gente buenísima y un equipo muy profesional. Me quedo con muy buen gusto.

¿Estás arrepentido del tema que cantaste? ¿Qué autocrítica haces?

Estoy contento con el tema y no creo que lo cambiaría. Había presión porque es un programa de televisión grande que impone mucho y quizás eso hizo que estuviera un poco más cohibido a la hora de mostrarme como soy.

¿Te has quedado de cantar con alguno de tus compañeros?

Pues si, con Dave. Habíamos pensado ya alguna cosa. Pero con otros también me hubiera gustado.

¿Te pareció justa la eliminación de Rodrigo?

Nos quedamos a cuadros. Rodrigo es una persona que todos estábamos seguros que iba a entrar. Tiene un dominio de la voz espectacular y, además, era el alma de la fiesta. Un chico con muchos valores y ordenado que para la convivencia hubiera sido clave.

Eras el que más seguidores tenías y, lamentablemente, fuiste objetivo de muchos comentarios en contra en las redes. ¿Crees que te perjudicó todo lo que se dijo de ti?

He visto alguna cosa que obviamente no me gusta pero he intentado pasar porque no me sentía identificado con ninguna de las cosas que pudieran decir de mí, y menos gente que no conozco. Entiendo que se hagan prejuicios y clichés muy rápido pero, sinceramente, no creo que eso me haya cohibido para mostrarme como soy.

¿Pero te ha perjudicado para entrar en OT?

No lo creo. De hecho, me he quedado con ganas de entrar para que la gente me conozca y vea que no soy tan ogro como me pintan.

Son prejuicios y es una pena que la gente se deje llevar por ciertos clichés, ¿no?

Sí, además se confunden muchos temas hoy en día.

Se mezclan conceptos y se mezclan cosas. Han llegado a decir que eras ultraderechista y al margen de las ideas políticas, se mezclan conceptos y se enmarañan algunas cosas...

Cierto. No se debería confundir el deporte con la política y, segundo, yo nunca he dicho nada de política. No es que me tengas que respetar aunque pienses diferente sino que ni siquiera he dicho lo que pienso. Entre los dos bandos se crean su propio conflicto hablando de mí cuando ni yo me he planteado estar en alguno de los dos.

Al margen de la política, uno de los argumentos más repetidos en tu contra era llamarte "pijo". ¿A ti eso te molesta?

No, que me digan lo que quieran. Soy sé perfectamente lo que soy. No me considero pijo. Y puedo tener un amigo pijo y otro en el Raval. Y si tengo que hacer una entrevista no voy a ir en chandal, me pongo una camisa. Y no por eso soy pijo.

¿Qué planes tienes a partir de ahora?

Tengo ganas de hacer muchas cosas, no solo cantar, aunque compongo, toco el piano, bailo... Me estoy empezando a meter en el cine y ya me ha salido alguna película para el año que viene. Voy a seguir en el conservatorio y voy a retomar mi carrera.

¿Qué estudias?

Estudio Dirección y administración de Empresas en inglés con una beca.

¿Vas a seguir navegando?

Si el equipo me contrata, sí. Pero desde que gané el campeonato del mundo y de España he bajado el nivel de vela para dedicarme a ser artista porque he descubierto que es mi vocación.

