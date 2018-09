Descomunal bronca entre Laura Matamoros y Alba Carrillo: el motivo por el que la modelo salió de 'MyHyV' Ecoteuve.es 20/09/2018 - 18:47 0 Comentarios

"Has puesto a caldo a todos los que han trabajado ahí", ha declarado Laura

Las colaboradoras de Telecinco se enzarzan en 'Ya es mediodía', de Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega ha sufrido otra bronca en su plató de Ya es mediodía. Otra vez, con Alba Carrillo de protagonista. La modelo se ha enzarzado de forma brutal con su examiga Laura Matamoros, que ha acabado cortando la comunicación telefónica.

El desencuentro viene a raíz del enfrentamiento que tuvieron ambas en el Límite 48 de GH VIP 6. Allí, Laura le dijo que le había cogido inquina desde su llegada al programa de Emma García.

"Me fui del programa porque había cosas de Mujeres y hombres y viceversa que no me gustaban y por eso castigaron a mi madre, cuando ella no necesita estar ahí haciendo el mamarracho porque tiene su trabajo", ha empezado diciendo Alba.

Sin embargo, esta versión dista mucho de la de Laura: "Yo te pregunté por qué estabas trabajando en MyHyV porque has puesto a caldo a todos los que han trabajado ahí".

Con estas, la modelo ha estallado salpicando a Makoke. "¡Eso es mentira! ¡Demuéstralo! ¿Luego qué vas a hacer? ¿va a venir a chuparme el culo dentro de cuatro años como ahora a Makoke? Lo que queréis es tener a Makoke calladita, por eso le estáis haciendo la pelota", decía. "Ocúpate de la que tienes encima, chati".

PUBLICIDAD