'OT 2018': Beyoncé, Pablo Alborán y Aretha Franklin, en las canciones que sonarán en la 'Gala 1' Ecoteuve.es 20/09/2018 - 17:40 0 Comentarios

Noemí Galera y Manu Guix hicieron este jueves el primer reparto de temas de la edición

Noemí Galera y Manu Guix han repartido este miércoles los temas de la Gala 1 de Operación Triunfo 2018. "Ahora empieza lo serio", dijo al directora de la Academia antes de anunciar los ocho duetos y la canción grupal que sonarán en el programa del próximo miércoles.

Este esperado momento ha causado una gran expectación y el Canal 24 Horas de Youtube ha superado los 100.000 espectadores, el récord de la presente edición del talent musical de TVE.

Grupal - This is me (The Great Showman)

Joan Garrido y Julia - Vuelvo a verte (Malú y Pablo Alborán)

Carlos y Miki - El ataque de las chicas cocodrilo (Hombres G)

Sabela y Alfonso - Échame la culpa (Luis Fonsi y Demi Lovato)

Damion y África - Perfect (Ed Sheeran y Beyoncé)

Dave y Marilia - Alfonsina y el Mar (Andrés Calamaro)

Alba y Noelia - Respect (Aretha Franklin)

Marta y María - Ella (Bebe)

Famous y Natalia - Feel It Still (Portugal The Man)

PUBLICIDAD