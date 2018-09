Rechaza a su cita en 'First Dates' porque "no olía a nada" y por no ser invitada Ecoteuve.es 20/09/2018 - 13:57 0 Comentarios

"No olía a sucio porque no estaba sucio, olía a limpio", se explicó Begoña

La velada entre Begoña, una viuda de 56 años, y Miguel no empezó bien desde la primera impresión. A ella no le hizo ninguna gracia que él no cuidara los detalles al ir a First Dates con el objetivo de conquistar a una mujer.

"Yo doy un beso a un hombre y a mí me gusta que huela bien, y es que no olía a nada", empezó explicándose en los totales posteriores a la cita. "O sea, no olía a sucio porque no estaba sucio, olía a limpio pero a mí me gusta el permufito y esas cosas, y este no olía a nada".

Begoña se definió como una "mujer coqueta". "Procuro cuidar, dentro de mis posibilidades, al máximo detalle las uñas, la boca", dijo después para criticar que a Miguel le faltaba una muela. "Se ha reído y aquí no tiene. A mí eso...".

El otro momento comprometido se vivió a la hora de pagar. Al ser preguntado por ella, Miguel dijo que "cada uno lo suyo", algo que molestó a Begoña: "Pues muy bien, pero no es así porque yo soy muy moderna, pero normalmente suele pagar el hombre".

"¡Ah!, Pues yo lo he hecho para no ofenderte. Como estáis siempre con la igualdad", intentó defenderse él, sin éxito. "¿Qué igualdad?, ¿tú estas seguro? Si no hemos hablado en ningún momento... Yo a lo mejor no quiero esa igualdad".

