Rufián "felicita" a Arcadi Espada en Telecinco tras su artículo: "Se ha superado a sí mismo"

El político catalán se toma con humor la opinión incendiaria del periodista

Arcadi Espada y Gabriel Rufián se han visto las caras en El programa de Ana Rosa después de que el primero publicara un incendiario artículo de opinión en El Mundo en el que da su particular - y controvertida- visión sobre la comparecencia de Aznar ante la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP.

"Aznar se equivocó con Rufián. A Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: 'La polla, mariconazo, ¿cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?', mientras uno va sonriéndose delicadamente en su cara", recoge en las líneas más polémicas. Pues bien, el político catalán contestó de forma irónica en Twitter: "De un golpe".

Así las cosas, un día después del polémico artículo, Ana Rosa se preguntó sobre la fiabilidad de dicha comisión: "Al final no investiga nada porque no es más que un toma y daca entre partidos políticos enfrentados". "Para que se cabree mucho, gente como Arcadi Espada, con eso ya vale la pena", contestaba Rufián.

"Gabriel, a ti te gusta el mambo", dijo Espada desde el plató a Rufián que, con su habitual tono, respondió: "Le felicito por el artículo que ha escrito porque se ha superado a sí mismo y es difícil".

Arcadi cogió el guante e hizo referencia al tuit de catalán: "Por cierto, me ha contestado usted sus preferencias. Dice usted que le gusta de 'un golpe'. No me extraña siendo usted un golpista". "Esa ha sido buena, ha estado bien traída", rió Rufián.

