Susanna Griso rompe a llorar durante la entrevista al hermano de Celia Barquín, la golfista asesinada Ecoteuve.es 20/09/2018 - 11:54 0 Comentarios

"¡Qué duro!", ha dicho tras escuchar las emotivas palabras de Andrés en 'Espejo público'

Susanna Griso se ha emocionado al hablar en directo con Andrés, el hermano de Celia Barquín, la golfista asesinada esta semana en Coldwater, en el estado de Iowa (EEUU).

"Mi hermana me demostró que con esfuerzo puedes llegar donde tú quieras", ha dicho Andrés, visiblemente dolido pero mostrando una gran entereza ante las cámaras.

"Consiguió todos los objetivos que se marcaba. Yo no puedo tener otra referencia que no sea mi hermana para seguir luchando. Ella me enseñó el camino", ha relatado.



Griso se ha emocionado al término de la conversación y no ha podido contener las lágrimas. "¡Qué duro, qué duro!"

