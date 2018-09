La metedura de pata de Roberto Leal con Alba Reche: "No, ya no tengo pareja" Ecoteuve.es 20/09/2018 - 11:27 0 Comentarios

El presentador preguntó a la concursante sin saber que acababa de romper su relación

Varios concursantes de OT 2018 entraron a la Academia con "pareja" -todos usaron siempre ese término en vez de novio o novia- pero alguno rompió antes de la gala 0. Es lo que le ocurrió a Alba Reche, una de las participantes, aunque Roberto Leal se enteró en directo provocando el momento más embarazoso de la noche.

El presentador entrevistó a la aspirante antes de cantar por primera vez. "Tú tienes pareja, ¿cómo va a llevar que entres en OT?", dijo Leal, que rápidamente supo que algo pasaba al ver la reacción de Alba.

"No, no, no... ya no tengo pareja", dijo. "Es que ha sido de repente", apuntó la concursante de forma tímida. "Vaya, eso yo no lo sabía", respondió el presentador, que intentó salir del charco como pudo. "No pasa nada, lo importante es cómo cantes esta noche".

Alba también protagonizó un momento que dio lugar a varios chascarrillos en Twitter cuando Roberto le preguntó por sus nervios. "Te veo muy tranquila", dijo el presentador. "Es que me he tomado tres pastillas", respondió ella.

