Rodrigo y Luis caen eliminados y se quedan a las puertas de 'OT 2018': así ha sido la gala 0

TVE estrenó este miércoles la nueva edición de su exitoso talent show

Los 16 concursantes definitivos de OT 2018 ya están en la Academia. A la gala 0, celebrada este miércoles, llegaron 18 pero dos se quedaron por el camino: Rodrigo y Luis.

"Ha sido una experiencia maravillosa. Nos han tratado increíble y quiero daros las gracias a todos", dijo Rodrigo tras saber que no iba a entrar en el programa. "Somos ganadores porque haber llegado hasta aquí ya es un premio", añadió Luis.

La gala 0 de OT 2018 estuvo marcada por el alto nivel de los concursantes y el buen sonido del programa, al contrario de lo que ocurriera en la anterior edición. Sin embargo, la selección de canciones fue algo anodina y monótona.



Entre los 16 concursantes despuntaron varios de ellos que llamaron la atención por sus interpretaciones. Miki, Alba Reche, Natalia o Dave fueon algunos de los que más aplausos levantaron entre el público del plató. También Marta y Famous dejaron buen sabor de boca.

La anécdota la puso Roberto Leal al entrevistar a Alba Reche. Cuando le preguntó por su pareja, ella le tuvo que corregir: "No, no... Ya no hay pareja".

Ana Torroja debutó como miembro del jurado en relevo de Mónica Naranjo. En general, tuvo una buena aceptación por sus comentarios centrados, principalmente, en el aspecto técnico pero no despertó tanta chanza (ni memes) como lo hacía su predecesora.

