Kiko Matamoros explota contra su hijo Diego: "Es un psicópata, un canalla y pediré cárcel para él" Ecoteuve.es 19/09/2018 - 19:38 0 Comentarios

El colaborador ha anunciado en 'Sálvame' que se querellará contra él

La cuerda de la relación entre Kiko Matamoros y su hijo Diego se ha tensado mucho más en Sálvame este miércoles. El colaborador no ha tenido piedad al hablar de él después de que Diego afirmarse en el Deluxe que su padre había sido desleal a Makoke con "30 mujeres" y de haber maltratado a su madre, Marián Flores.

Así las cosas, Matamoros ha contestado a las acusaciones de Diego: "¿Qué he estado con 30 mujeres? ¡Con 700! Y no he estado seis años con cada una, he estado 15". "Es un canalla, es malo y no está bien de la cabeza", ha seguido diciendo después.

El tono se ha vuelto más duro a medida de que avanzaba su discurso: "Es un psicópata, disfruta haciendo daño a quien más le ha querido en su vida. Lo que hizo el sábado no tiene calificación, voy a presentar una querella contra él porque la trayectoria que lleva en los últimos años está tipificado como un delito de violencia continuada en el ámbito familiar".

Y ha concluido: "Intentaré que no vuelva a hablar de mí en televisión y pediré cárcel para él, no creo que lo meta, pero lo pediré".

