Patricia Pardo desvela cómo conoció a su marido: "En una redada con un pasamontañas"

La presentadora de Telecinco cuenta que ligó de la forma más inesperada

"Ana Rosa es es la prudencia personificada, la tranquilidad, el sosiego y la calma"

Patricia Pardo ha cumplido su tercer verano sustituyendo a Ana Rosa Quintana en Telecinco. La presentadora gallega ha concedido una entrevista a Omar Suárez en la revista Semana y ha mostrado su faceta más personal.

La presentadora ha desvelado la extraña forma en la que conoció a Fran, su marido desde hace nueve años y con el que ha tenido dos hijos. "No se dedica al baloncesto ni es jugador de rugby como se ha publicado. Su abuelo era alemán y toda su familia es altísima".

Así las cosas, el amor surgió cuando Patricia se encontraba de fiesta con unos compañeros del trabajo en Chueca y "hubo una redada con 20 policías en el local donde estábamos". Fue entonces cuando, a modo de broma, sus amigas empezaron a sugerirle que hablase con él. "Le di el número de teléfono a otro policía y, a las dos semanas, recibí una llamada desde un número oculto. Me dijo: 'señorita, ¿usted le va dejando su número de teléfono a todos los policías de Madrid".

Por otra parte, la presentadora también opina de su jefa Ana Rosa: "Ahora me fijo en cómo es ella aunque no tenemos nada que ver en cuanto a carácter. Ella es la prudencia personificada, la tranquilidad, el sosiego y la calma y yo soy todo lo contrario: ímpetu, energía, visceralidad". Además, reconoce que disfruta mucho con Chabelita: "Estoy muy puesta en sus ex, sus rollos, sus amantes, me lo sé todo y me lo paso muy bien".

