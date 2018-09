Pilar Rubio muestra las 'heridas de guerra' tras su último reto en 'El hormiguero' 19/09/2018 - 17:57 0 Comentarios

La colaboradora atravesó una fila de sillas balanceándose de una en una

Pilar Rubio ha vuelto a superarse en El hormiguero con un nuevo reto. Después de demostrar su pericia lanzando hachas, la colaboradora se jugó su integridad física al tratar de atravesar una larga fila de silla balanceándose de una en una.

A pilar le costó sudor y algún que otro moretón para superar el desafío. "¿Tú sabes que me he caído muchas veces ya? ¿Quieres que te enseñe cómo tengo la pierna?", dijo Pilar a Pablo Motos antes de comenzar la prueba mostrando sus cardenales en la tibia.

"Esto está empezando a ponerse morado, no sé si lo veis. Hinchado, hinchado. Parezco un niño pequeño", explicó Rubio ante unos atónitos Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes.

Pilar Rubio, después, saco pecho de su proeza en su cuenta personal de Instagram con el vídeo del momento: "A veces sale, otras no, pero nunca dejes de internarlo. Con este mensaje interior me levanto todos los días. Esta vez me ha costado unas cuantas leches / hositas / caídas / heridas, pero ha merecido la pena".

