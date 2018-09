Arcadi Espada: "A Rufián hay que decirle: 'Mariconazo, ¿cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?" Ecoteuve.es 19/09/2018 - 10:39 1 Comentario

El tertuliano de 'El Programa de Ana Rosa' escribe un incendiario artículo en 'El Mundo'

Arcadi Espada se ha vuelto a colocar en el foco de la polémica después de publicar un artículo de opinión en El Mundo en el que da su particular -y controvertida- visión sobre la comparecencia de Aznar ante la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP.

El tertuliano de Ana Rosa empezó cargando contra Pablo Iglesias asegurando que se presentó en el Congreso de los Diputados "con su aire habitual de fiscal soviético, disimulando la falsedad fáctica de la mayoría de sus preguntas con una dicción seria y reposada".

Es entonces cuando Espada alaba la actitud del expresidente del Gobierno: "Aznar replicó con facilidad, no en vano las afirmaciones implícitas de Iglesias parten de una fake news -aunque la más exitosa de la democracia española-, esto es, que el Partido Popular ha sido condenado por corrupción", defiende antes de lanzar su mayor crítica contra Gabriel Rufián.

"Aznar se equivocó con Rufián. A Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: 'La polla, mariconazo, ¿cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?', mientras uno va sonriéndose delicadamente en su cara", recoge en las líneas más polémicas.

"Pero si se opta por la no significación entonces hay que negarse a responder al gamberrete hasta que aprenda a no comerse los mocos en público. Porque de no optar por una de las dos soluciones, la prensa socialdemócrata titulará como si fuera verdad y en delirante equiparación de sujetos: 'Tensión entre Rufián y Aznar", concluye Espada, que se ha convertido este miércoles en Trending Topic.

