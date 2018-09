Una afiliada al PP busca "un Pablo Casado" y acaba con un independentista: "Me ha aplicado el 155" Ecoteuve.es 19/09/2018 - 10:00 0 Comentarios

La política rompe una cita en 'First Dates': "No podemos estar juntos porque no me gustan tus ideas"

La política volvió a colarse en el menú de First Dates. El programa emparejó a una votante y afiliada al PP con un independentista catalán, una mezcla explosiva que estaba predestinada a fracasar.

"Soy una española como las de antes, soy católica y estoy afiliada al PP", dijo Milagros nada más entrar al restaurante que dirige Carlos Sobera en Cuatro.

"Me gusta un señor que se vista por los pies y quiero un hombre como Pablo Casado", añadió la invitada antes de encontrarse con Joan, un catalán que adora a James Bond y que se declaraba "independentista pero no radical".



"No me importa las ideas políticas pero cuando he escuchado que vota al PP he buscado ajos, crucifijos, agua bendita por si me aplicaba el 155", confesó Joan.

Milagros fue sincera: "No podría estar con él porque las ideas no son las mismas". Joan, sin embargo, se mostró más conciliador. "Yo creo que no soy incompatible con una madrileña o una andaluza, lo que me importa es lo que lleva dentro".

"A mí no me gusta que seas independentista", insistió ella. "A mí el PP me gustaba hasta el 154, pero cuando sonó el 155...", concluyó él para cerrar una cita que no tuvo una segunda oportunidad.

PUBLICIDAD