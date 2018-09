Jorge Javier para los pies a una contestona Oriana: "Te vamos a cobrar la penalización" Ecoteuve.es 19/09/2018 - 8:56 0 Comentarios

La concursante acude al plató de Telecinco tras pasar solo dos días en la casa de 'GH VIP'

"Me daba igual que esta noche vinieses o no. Acabemos con esto cuanto antes"

Marzoli arremete contra los seguidores del programa que han criticado su abandono

Oriana Marzoli reapareció este martes en el plató de GH VIP: Límite 48 horas para hablar de su fugaz paso por el reality, donde solo duró dos días. Ha defraudado a los espectadores y al programa. También a Jorge Javier, que se mostró firme con ella. "Me daba igual que esta noche vinieses o no. Acabemos con esto cuanto antes, solo es un trámite", dijo el conductor.

Oriana, no obstante, intentó defenderse. Dijo que se había equivocado al decidir participar en GH VIP y se volvió a disculpar con la productora. "Simplemente me equivoqué en entrar en este momento. No era el idóneo para entrar en la casa".

Sin embargo, su tono fue bastante bravucón durante toda la charla y se ganó abucheos en varias ocasiones. "Fue tremendo negociar no pagar la penalización", le reprochó Jorge Javier Vázquez. Hay que recordar que el sábado, cuando Oriana amenazaba con marcharse, aceptó quedarse hasta el jueves si no se le aplicaba la indemnización que aparece reflejada en su contrato en caso de salir voluntariamente del concurso. "Se te va a cobrar", confirmó Jorge.

A continuación, la concursante respondió a algunos tuits de fans de programa que criticaban su actitud. "No entiendo este asco y odio", dijo sobre los comentarios que leía y que calificó de "gilipolleces". Fue especialmente faltona con un concursante al que, para contestarle, le pidió que "se cambiase la foto porque no vas a ligar en tu vida. Da mucho asquito".



Jorge Javier se despidió muy frió de Oriana. "Hasta siempre", dijo mientras ella salía del programa por la puerta de atrás.

PUBLICIDAD