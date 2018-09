Makoke habla de Kiko Matamoros en 'GH VIP': "No volvería con él, me ha hecho mucho daño" Ecoteuve.es 18/09/2018 - 18:47 0 Comentarios

La concursante se desahoga con Aurah Ruiz sobre su estado sentimental

Makoke entró en la casa de Gran Hermano VIP como el principal atractivo de la edición, ya que tan solo unos días antes se supo de su sorprendente separación con Kiko Matamoros después de una relación de más de 20 años.

Después de unos días de convivencia, Makoke ya ha abierto el melón con sus compañeros, y es que, este martes 18 de septiembre, celebraba su segundo aniversario de casada. Por eso, se le ha visto mucho más dócil y pensativa que lo habitual.

Así las cosas, la concursante se ha desahogado con Aurah Ruiz. "Lo he pasado muy mal. En dos años, nos hemos separados dos veces, y esta es la tercera. Llevamos mes y medio y ya no hay vuelta atrás", ha dicho.

La ex de Jese Rodríguez le ha confesado que ella sí ve una posible reconciliación, algo que la propia Makoke se ha encargado de negar rotundamente: "No volvería con él porque me ha hecho mucho daño".

