El duro testimonio en 'First Dates' de una joven con parálisis cerebral: "Comprendo que la gente me rechace" Ecoteuve.es 18/09/2018 - 13:14

Irina dio una lección a todos al romper ciertos tabúes sobre esta discapacidad

El restaurante de First Dates volvió a sorprender este lunes con la cita de dos participantes. Una joven con parálisis cerebral dio una lección a todos al romper con ciertos tabúes que envuelven a las personas que sufren este tipo de discapacidades.

"La gente asocia ver a una persona discapacitada, con andador o silla de ruedas, con una persona apagada que ni siquiera sale de fiesta, o que no es capaz de irse a vivir sin sus padres. O simplemente de disfrutar o de mostrar su cuerpo de alguna forma", empezó diciendo Irina, que confesó padecer una parálisis cerebral espástica. "Me faltó oxígeno al nacer y eso hace que tenga los músculos rígidos. No tengo un equilibrio que tiene la gente normal", le explicó a Carlos Sobera.

El presentador se sorprendió cuando Irina le preguntó que si podía esperar a su cita sentada ya en la mesa. "A lo mejor, de primer impacto, le va a impresionar mucho. Prefiero que me conozca como alguien normal", explicó. "Me pareces muy normal", le hizo saber Sobera mientras ella decía que entendía que "es algo muy impactante a primera vista".

Durante la cena, Irina no tardó en sacar el tema y el chico pareció tomárselo con total naturalidad. "Por Tinder se lo han tomado mal algunas personas", le contó la joven. "Hay gente que piensa: ¿A dónde voy yo con una abuela? Cuando voy por la calle, me mira todo el mundo. Pero es normal, porque no es habitual ver a alguien con un andador. Comprendo también que la gente me rechace, cada uno tiene sus gustos y si yo no le gusto, no pasa nada", reconoció en un duro testimonio. "Sé que si una persona está conmigo es porque me quiere, afirmó.

Ante las cámaras, Juanan prometió que para él, su parálisis no era ningún inconveniente: "Un andador es una parte más de ella. No tiene por qué impedir que sea una persona maravillosa, que la pueda conocer, que tengamos una relación... No influye para nada", afirmó antes de realizar él mismo otra confesión. "A mí también me pasa algo en la pierna. Con dos años y medio, me tuvieron que pasar un trozo de peroné de la pierna izquierda a la derecha. Si la operación no salía bien, me tenían que cortar la pierna", argumentó.

