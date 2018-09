Emmys 2018: Teddy Perkins, el misterioso y aterrador personaje que 'se coló' en la gala

El Teatro Microsoft de Los Ángeles acogió este lunes la 70ª edición de los Premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión estadounidense. Por la alfombra roja desfilaron todas las estrellas y protagonistas de las ficciones más exitosas de la temporada. Sin embargo, durante la gala, un inquietante personaje llamó la atención de todos los espectadores de la ceremonia.

Se trataba, a priori, de Teddy Perkins, el inquietante personaje de la serie Atlanta interpretado por el actor Donald Glover. Este se encontraba sentado en la primera fila y se coló en varios planos de la realización tras el anuncio de la categoría de Mejor Actor de Comedia en la que precisamente Glover estaba nominado (por ese mismo papel).

La estatuilla fue finalmente para Bill Hader y antes de subir al escenario, decidió dar un abrazo a este misterioso Perkins. En un primer momento, todo parecía una 'performance' del propio Donald Glover para que, en caso de ganarlo, recogiera el premio ataviado como su personaje. No obstante, esta idea se descartó cuando, pocos minutos después, Glover se dejaba ver ante las cámaras (con su aspecto natural) sentado en el patio de butacas.

Who TF is this guy #emmys2018 pic.twitter.com/OczXqunlIL