Así será el nuevo 'Corazón' con Lourdes Montes, Rosanna Zaneti y Julián Contreras Jr.

"Traémos los famosos a casa, al plató", dice la presentadora del programa de TVE

Corazón ha presentado este lunes a sus tres nuevos colaboradores. En el encuentro con la prensa, Anne Igartiburu ha explicado cómo, al preparar la nueva temporada, el equipo del programa propuso "traer los famosos a casa, al plató. Y estas tres personas no lo dudaron". "Se trata de incorporar novedades, con ganas de seguir adelante, mantener cerca al espectador y atraer otros públicos", ha subrayado.

Para Carolina Casado el objetivo es "dar una nota diferente" en un programa que se caracteriza por "contrastar las noticias y tratar bien a los famosos".

La modelo y actriz venezolana Rosanna Zanetti se adentrará en el mundo de la moda los lunes. La diseñadora sevillana Lourdes Montes será la encargada de acercar a los espectadores reportajes en torno al mundo de la belleza todos los martes; mientras que el coach Julián Contreras Junior realizará reportajes sobre nuevas experiencias en el programa de los viernes.

A la moda con Rosanna es el título de la sección que realizan la modelo y Clara Rivas, redactora de 'Corazón', un espacio con el que Zanetti asegura compartir "ética y valores". Lourdes Montes y la redactora Leyre Gorostizaga se encargan de la sección 'Los trucos de Lourdes' donde la nueva colaboradora abordará "temas y trucos para el día a día, que pueden ser muy interesantes para el espectador. Y en 'Atrévete con Julián', Julián Contreras y Rufino Sánchez afrontarán "experiencias que no había hecho nunca. Algún día me voy a jugar la vida de verdad, porque no tenemos límite", ha bromeado Contreras.

Corazón incorpora estos tres nuevos colaboradores cuando acaba de cumplir 21 años en antena. El pasado 7 de julio, el espacio dirigido por Carmina Jaro, sumó un año más a su dilatada y exitosa trayectoria en la televisión, donde es el programa de crónica social de referencia desde hace más de dos décadas.

