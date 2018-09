La tremenda bronca entre Carolina Bescansa y Tamara Gorro por la gestación subrogada: "Cuidado con tus palabras" Ecoteuve.es 17/09/2018 - 19:11 0 Comentarios

La participante de 'Myhyv' confiesa que gestaría gratis un bebé para otra mujer

Espejo Público ha enfrentado este lunes en su mesa de debate a Tamara Gorro y Carolina Bescansa. Y aunque muchos se podrían sorprender de este inesperado 'crossover', la exparticipante de Mujeres y hombres y viceversa fue invitada por Susanna Griso para hablar de la gestación subrogada, de la que se ha mostrado siempre a favor.

Por su parte, la diputada estaba allí para mostrar su desacuerdo con esta polémica técnica de reproducción asistida. Ambas han discrepado en todos los puntos posibles, desde la transacción económica de un procedimiento como este hasta si es madre quien gesta al niño o solo quien ha estado encargada de criarlo.

Bescansa quiso plantear "cuántas mujeres que no estén en una situación de necesidad económica extrema accederían a ser madres gestantes por otras mujeres". La política recordó que en Estados Unidos los vientres de alquiler están tasados en unos 200.000 250.000 euros. Tamara Gorro quiso desmentir estos datos: "No, lo he hecho yo en Estados Unidos. Hay que informarse", dijo la segoviana, que afirmó que ella estaría dispuesta a gestar un bebé para otra mujer de forma gratuita.

Gorro y Bescansa han discrepado también en la forma a la que se ha de llamar a esta práctica. Mientras que la diputada hablaba de "vientres de alquiler", a la modelo le parecía una expresión "fea". Tampoco le gustó nada a Gorro que Bescansa hablara de "madres gestantes". "Es que no son madres. No empecemos mal. ¿Ves? Ahí falta información. Madre soy yo, es mi hija biológica. Es mujer gestante. Es que nos ofende", la ha criticado.

Bescansa volvió a provocar la indignación del resto de tertulianos al comparar este debate con el de la prostitución. "Lo que digo es que pongamos el acento no solo en las madres que adoptan, sino también entre las madres que gestan, que son mujeres como todas las demás y que este debate no se parece al del aborto, sino al de la prostitución. Porque las mujeres que aceptan gestar para otras son, en su mayoría, mujeres que se encuentran en situaciones económicas gravísimas", ha recordado la política.

"No te voy a tolerar que tú insinúes que yo estoy prostituyendo a una mujer, porque eso es un delito. Y yo no soy ninguna delincuente", ha respondido enfadada Tamara Gorro, que ha advertido a la diputada: "Cuidado con tus palabras".

