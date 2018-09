Aramís Fuster llama "depredadores" a los colaboradores de 'Sálvame' y atiza a Mila Ximénez: "No es buena persona" Ecoteuve.es 17/09/2018 - 17:53 0 Comentarios

La vidente afirma que el único que le cae bien es Jorge Javier: "Se lo ha ganado"

Aramís Fuster se ha despachado bien a gusto de los colaboradores de Sálvame y, en concreto de Mila Ximénez. Ha sido en una conversación con Chabelita, donde la vidente ha reconocido que Ximénez no era "una buena persona".

Al ser preguntada por Mónica Hoyos, la máxima autoridad mundial en ocultismo ha reconocido que el único colaborador que le cae bien es Jorge Javier: "Se lo ha ganado a pulso".

"Tengo la pena, porque es una pena, de haber parido periodísticamente a varios, casi todos, porque yo empecé mucho antes que ellos. Entonces, como que se las dan de no se qué. No, no sois más que yo", dijo Aramís.

Después, Ángel Garó se ha unido a la conversación que mantenían Aramís y Mónica Hoyos: "Estamos hablando de los colaboradores que mejor nos caen de la tele y Aramís no le cae ninguno bien". "Ninguno, son todos unos depredadores. Yo se lo digo a la cara", sentenció la bruja.

Así, el humorista desvela que "algunos" le han "hecho mal", pero no ha dado "ni nombres ni apellidos". "Lo que no se puede hacer es dar como fidedignas noticias inventadas", dijo Aramís a lo que Garó terminó así: "Si hay perro hay pulgas".

PUBLICIDAD