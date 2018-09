Terelu pone sobre la mesa un tema tabú: la retirada de María Teresa Campos de la televisión Ecoteuve.es 17/09/2018 - 16:26 2 Comentarios

La colaboradora ofreció a Isabel Pantoja una entrevista a solas con su madre para despedirse

Terelu Campos ha puesto sobre la mesa un tema que hasta ahora había sido casi tabú: la retirada profesional de María Teresa Campos. La colaboradora se atrevió a abrir este melón aprovechando la histórica llamada que Isabel Pantoja hizo a Sálvame el pasado viernes.

"No hay ceros en esa cadena para que yo me siente", respondió la tonadillera cuando Carlota Corredera le ofreció acudir a un programa de Telecinco para hablar lo que estaba diciendo en ese momento gratis y por teléfono. "Yo ir ahí, no".

Fue en ese momento cuando Terelu Campos, presente en el plató, aprovechó la coyuntura para proponer un encuentro entre Pantoja y María Teresa Campos ante las cámaras. "¿Y si fuese su despedida de Teresa en televisión? ¿Lo último que hiciera? ¿Una entrevista tú y ella juntas?".



La idea no disgustó a Pantoja: "Yo con María Teresa, al fin del mundo. Estás hablando de dos grandes, de dos figuras, de dos estrellas cada uno en lo suyo. Y eso cuesta mucho dinero". "Si encontramos el dinero, yo creo que Teresa lo haría encantada", apuntó la colaboradora, "pero no por el dinero, que también le viene bien a Teresa, como a todo el mundo".



Luego, Isabel recordó que "nunca" había pedido dinero cuando ha sido entrevistada por María Teresa Campos en televisión. "He ido dos veces a su programa y no he cobrado ni un duro".

