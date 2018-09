Ylenia reaparece en televisión y se alía por sorpresa con Sofía Suescun tras sus viejas guerras Ecoteuve.es 17/09/2018 - 12:08 0 Comentarios

La concursante de 'Gandía Shore' y la navarra critican el arranque de Suso en 'GH VIP'

Poco se ha hablado de la reaparición de Ylenia en televisión. El pasado sábado, la de Benidorm volvía a sentarse en el Deluxe, aunque en esta ocasión lo hacía como tertuliana en una de las mesas de debate del programa. Un día después, volvía a ponerse ante las cámaras de Telecinco como colaboradora del Debate de Gran Hermano VIP 6.

"Cuando los mayores errores de tu vida están grabados para siempre, que alguien me explique cómo pasar página", reflexionaba hace unos meses Padilla, que se mostraba arrepentida de su paso por la pequeña pantalla. Ahora, parece que la concursante de Gandía Shore está buscando comenzar una nueva etapa en Telecinco y su primera maniobra ha causado una gran sorpresa.

Ylenia ha decidido enterrar su hacha de guerra con Sofía Suescun, con la que protagonizó duros enfrentamientos en el pasado. "Sofi y yo nos hemos hecho amigas", hizo saber Padilla a las cámaras del blog Que no salga de aquí de la web de Telecinco. "La gente no entiende por qué nos enfadamos", comentó la navarra. "Fuiste tú, Sofi, que te cabreaste", replicó la valenciana recordando su gran enfrentamiento por Suso, ex de ambas.

Ylenia y Sofía han desvelado que uno de los primeros objetivos de su alianza es 'desenmascarar' a Suso durante su paso por GH VIP. "Demostraremos una vez más cómo es", destacó Padilla. "Está haciendo lo mismo de siempre", lamentó por su parte Suescun.

PUBLICIDAD