Muere el padre de Javier Cárdenas: "No os imagináis el vacío que me queda" Ecoteuve.es 17/09/2018 - 9:26 0 Comentarios

"Echaré mucho de menos esas llamadas que me hacia para darme ánimos y cariño"

Javier Cárdenas está atravesando un duro momento en su vida personal. El presentador ha anunciado la muerte de su padre a través de un emotivo mensaje que ha colgado en redes sociales.

"Doy gracias a la vida de poder haber tenido una relación tan estrecha con el estos años. De habernos dado tanto amor. No imagináis lo que echaré de menos esas llamadas que me hacia para darme ánimos y cariño. Para explicarme sus sentimientos cuando vine al mundo, en definitiva, para decirme sin parar lo mucho que me quería", ha relatado el comunicador.

"No os imagináis el vacío que me queda y os animo a decirles a vuestros padres día tras día lo que sentís por ellos. Para que cuando llegue el día os sintáis en paz", dice en el texto que ha colgado en Instagram.

"Se va mi amigo más que mi padre. Trabajador, honesto, incansable, guapo a rabiar y, sobre todo, buena persona. Muy muy buena persona. Te amo, papá. Te llevo en mi alma, ¡guapo!", concluye el texto.



Javier Cárdenas es hermano de Angie Cárdenas, pareja de Alfonso Arús y una de las colaboradoras de Arusitys, el nuevo programa que La Sexta emite desde las 7.30 de la mañana de lunes a viernes.

